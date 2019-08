No Twitter, ministro do Meio Ambiente volta a provocar presidente francês

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a provocar o presidente da França, Emmanuel Macron, neste sábado, em meio à repercussão das queimadas na Amazônia. "Mais fogo em Angola e Congo do que na Amazônia.... e o Mícron não fala nada .... pq será ? será que é pq eles não concorrem com os ineficientes agricultores franceses?", escreveu o ministro em sua conta oficial do Twitter.



A publicação de Salles foi acompanhada do compartilhamento de uma reportagem da agência de notícias Bloomberg, que diz que o Brasil está em terceiro lugar no mundo em relação às queimadas de florestas, atrás de Angola e Congo.