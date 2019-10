Mateus Simões se inscreve em processo seletivo do Novo para Prefeitura de BH

Mateus Simões foi eleito vereador em 2016, com 5.522 votos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D. A. Press)









Mateus Simões está desde 2017 como vereador da capital. O advogado e professor de direito recebeu 5.522 votos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. O parlamentar foi o coordenador da equipe de transição entre os governos de Fernando Pimentel (PT) e Romeu Zema (Novo), que assumiu neste ano.





Simões, por fim, acredita ser o melhor nome do Novo para o cargo de prefeito de BH e criticou o possível adversário no pleito de 2020 e atual chefe do Executivo, Alexandre Kalil (PSD). O candidato do Novo deve ter como cabo eleitoral o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).





“Além disso, o Novo precisa ter um candidato, até para fazer face a um prefeito que não é candidato à reeleição, é candidato ao governo do Estado, pois só fala nisso. Aparentemente, ele pode abandonar a prefeitura depois de um ano de eleito. Nos últimos meses, as pessoas têm me cobrado isso, e percebi que isso era natural, pois o nome mais conhecido do Novo na cidade sou eu. Juntando esse cenário com a necessidade do Novo, acabei colocando meu nome no processo”.





Mateus Simões já passou por dois processos do partido Novo, que ainda definirá oficialmente o candidato à Prefeitura de BH nas eleições municipais de 2020. O pleito acontecerá em 4 de outubro do próximo ano.





Até o momento, já disseram estar na disputa o prefeito Alexandre Kalil (PSD), que declarou que disputará a reeleição, o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), e a atual secretária-adjunta de estado de Planejamento e Gestão Luísa Barreto (PSDB). Outros nomes figuram como possibilidades, mas ainda não sinalizaram de forma definitiva, como são os caso dos deputados estaduais Bruno Engler (PSL) e Mauro Tramonte (PRB).

Pedido de cassação na Câmara





A Câmara analisa um pedido de cassação contra Mateus Simões por quebra de decoro parlamentar, depois de ele empurrar o vereador Gilson Reis (PCdoB) durante sessão plenária. O parlamentar do Novo minimizou o caso e disse que está empenhando em outro processo de afastamento.





“Eu não deveria ter o empurrado, assim como ele fez comigo, reconheço. Mas, tecnicamente, um empurrão, está previsto no regimento, que é causa de censura, então não pode aplicar uma pena maior do que a prevista, não acredito muito na evolução disso. Estou mais preocupado com a do Wellington Magalhães (DC), que deve ir a plenário em 22 de novembro. Até porque quero para de andar com escolta armada”, explicou.

