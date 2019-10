Janaina Paschoal vê retrocesso em 'novo AI-5' sugerido por Eduardo Bolsonaro

Em outro momento, Janaina disse que Jair Bolsonaro sofre perseguição (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou, na tarde desta quinta-feira, a fala do colega de partido e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sugeriu, em entrevista divulgada na manhã desta quinta, "um novo AI-5" para conter manifestações de rua, como as que ocorrem no Chile atualmente. A deputada estadual(PSL-SP) criticou, na tarde desta quinta-feira, a fala do colega de partido e deputado federal(PSL-SP). O filho do presidente(PSL) sugeriu, em entrevista divulgada na manhã desta quinta, "um novo" para conter manifestações de rua, como as que ocorrem noatualmente.









Ao canal da Leda Nagle, no YouTube, Eduardo disse que "se a esquerda radicalizar a esse ponto (manifestações como as do Chile), vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", afirmou.





O Ato Institucional número 5 (AI-5) foi o mais duro instituído pela ditadura militar, em 1968, ao revogar direitos fundamentais e delegar ao presidente da República o direito de cassar mandatos de parlamentares, intervir nos municípios e Estados. Também suspendeu quaisquer garantias constitucionais, como o direito a habeas corpus. A partir da medida, a repressão do regime militar brasileiro tornou-se mais dura.





A Constituição da República de 1988 rejeita instrumentos de exceção e destaca, em seu primeiro artigo, como um de seus princípios fundamentais, que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.





Na mesma entrevista, Janaina Paschoal, uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, afirmou que o presidente Bolsonaro sofre perseguição. No caso, a deputada concordou com Eduardo.





"Quando ele diz que existe uma perseguição ao pai dele, atribuindo a ele culpa pelos incêndios na Amazônia, especialmente por essa situação envolvendo o óleo no Nordeste, ele está com a razão. Porque não tem sentido atribuir ao presidente situações em que o país é vítima", finalizou.