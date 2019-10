Eduardo Bolsonaro: 'Se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser novo AI-5'; assista

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) diz que o governo pode responder com um novo AI-5 ao que chamou de "radicalização da esquerda". A afirmação foi feita à jornalista Leda Nagle, em entrevista publicada nesta quinta-feira (31) no canal dela no Youtube. diz que o governo pode responder com umao que chamou de "". A afirmação foi feita à jornalistaem entrevista publicada nesta quinta-feira (31) no canal dela no





Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", disse o filho do presidente Jair Bolsonaro.



O parlamentar diz esperar que a situação "não chegue a esse ponto", embora veja a esquerda como "um inimigo interno difícil de identificar". "É uma guerra assimétrica, não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do seu lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, mas a gente tem que estar atento", alertou. "Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual a do final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se grandes autoridades, consules, embaixadores, execução de policiais, de militares.



(foto: Reprodução Youtube)