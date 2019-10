Bolsonaro pede a Moro para PF interrogar porteiro que o implica em caso Marielle

(foto: Valter Campanato/Agencia Brasil )

O presidentedisse, nesta quarta-feira (30), que está conversando com o ministro de Justiça e Segurança Pública,, para que ainterrogue novamente oque informou à Polícia Civil do Rio que, no dia do assassinato da veradora, um dos suspeitos esteve no Condomínio Vivendas da Barra, Zona Oeste da cidade, dizendo que iria para casa do então deputado."Estou conversando com o ministro da Justiça para a gente tomar, via, umdesse porteiro pela PF para esclarecer de vez esse fato, de modo que esse fantasma que querem colocar no meu colo como possível mentor da morte de Marielle seja enterrado de vez", dissena Arábia SauditaO presidente afirmou não saber quem é ocitado na reportagem exibida pelo Jornal Nacional, na edição dessa terça-feira (29).De acordo com a reportagem, no dia 14 de março de 2019,, apontado como um dos suspeitos do crime, entrou no condomínio horas antes do assassinato da vereadora. O porteiro, que o recebeu na guarita, teria ligado para a casa de Bolsonaro para confirmar a entrada do visitante e alguém que estava na residência autorizou a entrada do veículo. Segundo informou a testemunha, após entrar no condomínio, Élcio se dirigiu até a casa de Ronie Lessa