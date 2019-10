Bolsonaro nega envolvimento na morte de Marielle e ataca Globo e Witzel

Irritado, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na noite desta terça-feira para se defender sobre a reportagem do Jornal Nacional que citou seu nome na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018.





Bolsonaro, que está na Arábia Saudita, disse que as informações do processo estão sob sigilo e insinuou que teriam sido vazadas pelo governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. "Que ele que se explique agora como que vazou esse processo", disse. "Ou o porteiro mentiu ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu", continuou.





O presidente disse estar à disposição para falar com a polícia na investigação sobre a morte de Marielle. "Eu gostaria muito de falar neste processo, conversar com esse delegado", disse. Bolsonaro afirmou que, "pelo que tudo indica", o processo sobre a morte de Marielle está "bichado" e pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que "supervisione o processo".





Bolsonaro disse que estava na Câmara no dia em que o suspeito foi ao condomínio, informação também divulgada pela reportagem do Jornal Nacional.





O presidente também relatou que seus filhos estão sofrendo por causa de investigações. "Vocês não têm como me pegar e ficam inventando patifaria", reagiu, enfático. "Eu seguro a onda, tenho uma tremenda responsabilidade", disse. Bolsonaro declarou que trabalha para o bem do País: "Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço".





Na live, o presidente disse também que quer saber quem mandou matá-lo, em referência à facada da qual foi vítima durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG). O autor do atentado Adélio Bispo, foi declarado inimputável pela Justiça.





Globo





Bolsonaro também fez duras críticas à TV Globo. "Eu estou fazendo uma viagem de 10 dias e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam minha vida. Onde vocês querem chegar, eu sei. Essa patifaria, 24 horas?", disse.