Em audiência pública, Estado sinaliza pagamento de repasses municipais atrasados

Encontro aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Divulgação/Rosângela Reis (Podemos)) Depois de quase dois anos sem repasses do Estado aos municípios de Minas Gerais, as cidades parecem ter motivos para pensar positivamente. Nesta terça-feira, em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, membros do governo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), deputados, prefeitos e outras autoridades participaram do encontro que alimenta a esperança das prefeituras.









“Os municípios já estavam penalizados com a falta de R$ 6 bilhões. O não repasse dos novos R$ 1 bilhão foi o empurrão final no penhasco para os municípios. Vai demorar anos para as prefeituras se recuperarem”, disse, depois da audiência.





Representante do governo no encontro, o diretor-geral da Superintendência Central de Administração Financeira (Scaf), Geber Soares de Oliveira, disse no encontro que a crise financeira enfrentada pelo Estado é gravíssima. Entretanto, segundo ele, o fluxo de caixa está se planejando e cumprirá com o acordo.





Diretor-geral do TCE, Marconi Braga disse que o órgão terá bom senso na atuação e julgamento das contas dos municípios mineiros. “Não estamos aqui, em nenhum momento, incentivando o aumento de tributos, mas principalmente o aprimoramento da receita, para que possa compensar essa perda. Então, o tribunal está atuando em duas linhas: de orientação, e na hora que emitir o parecer prévio sobre prestação de contas pautar-se pela razoabilidade, proporcionalidade e a realidade econômica do país”.





O encontro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, presidida pela deputada estadual Rosângela Reis (Podemos), teve o objetivo de debater as consequências da retenção de repasses obrigatórios do Estado aos municípios, como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os critérios a serem adotados pelo TCE para verificação dos gastos também foram levados em consideração.