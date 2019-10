Minha relação com o Novo tem sido a melhor possível, diz Zema à Globonews

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), disse nesta sexta-feira, 25, em entrevista ao vivo à Globonews, que sua relação com o partido "tem sido a melhor possível, inclusive com o João Amoêdo". Candidato a presidente no ano passado, Amoêdo é o atual presidente do Novo.



Conforme informou o BRPolítico, Zema e Amoêdo tem se estranhado pela falta de apoio do governador à indicação de um nome do próprio do partido à prefeitura da capital mineira no próximo ano.



Ainda sobre o partido, Zema não quis comentar a atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "O trabalho do ministro do Meio Ambiente eu não posso avaliar. Em Minas eu tenho muitos 'incêndios' para apagar", disse Zema.



Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Salles já foi descrito por Amoêdo como não sendo um "ministro do partido Novo". "É apenas um filiado do Novo que foi convidado pelo Bolsonaro para fazer a gestão do Meio Ambiente."