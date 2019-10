Proposta de Toffoli para evitar prescrição de pena é adequada, diz Gilmar Mendes

Toffoli encaminhou nessa segunda à Câmara e ao Senado uma proposta de alteração do Código Pena (foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

O ministro, do), disse nesta terça-feira, 29, que a proposta do presidente do, ministro, para evitar prescrição de pena é "adequada". A medida sugerida portem o objetivo de suspender o prazo de prescrição de um crime depois que um réu for condenado em segunda instância."É uma questão que já está sendo discutida e acho que é adequada, porque é um dos problemas que normalmente ocorrem. Uma das preocupações. Se vocês olharem na minha gestão (na presidência do), nós criamos um grupo que cuidava do processo penal, e que tenta advertir a possibilidade de prescrição", dissea jornalistas, ao chegar para a sessão da"É um dos dilemas. O processo chega aqui muitas vezes já à beira da prescrição ou evolui nesse sentido. (Com a proposta do) Passa-se a desestimular de fazer vários recursos, sobretudo recursos internos, que se fazem. Acho que no, sãode declaração, ou coisa do tipo."Às vésperas do julgamento doque pode derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância,encaminhou na última segunda-feira, 28, àe aouma proposta de alteração doUm investigado pode pedir a prescrição de um crime quando aultrapassa o prazo legal para apresentar a sentença. Se a proposta defor aceita, a contagem do tempo de prescrição seria congelada quando o acusado entrasse com recursos no) ou no próprio. Isso evitaria que advogados buscassem assuperiores para atrasar o andamento de processos para tentar a extinção da ação.A proposta do presidente dopoderia reduzir uma das principais críticas à derrubada da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Críticos do entendimento afirmam que a lentidão dapara dar uma sentença definitiva leva à prescrição de casos que se arrastam indefinidamente devido aos sucessivos recursos apresentados pelas defesas dos réus, que adiam por anos e até décadas uma decisão final.Segundo integrantes daouvidos pela reportagem, já há precedentes nadopara apoiar a tese de que a contagem da prescrição deve ser interrompida após a condenação em segunda instância. A, no entanto, costuma se posicionar no sentido contrário, mantendo a contagem do prazo de prescrição.A lentidão dafoi criticada pelo ministro, na semana passada, durante o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância."Um sistema em que os processos se eternizam, gerando longa demora até a punição adequada, prescrição e impunidade constitui evidente proteção deficiente dos valores constitucionais abrigados na efetividade mínima exigível do sistema penal. Um sistema penal desmoralizado não serve a ninguém: nem à sociedade, nem aonem aos advogados", disse o ministro, ao votar a favor da execução antecipada de pena.