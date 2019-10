Brasil fecha intenção de cooperação com Emirados Árabes na área de armamentos

Logo após a chegada do presidente Jair Bolsonaro a Abu Dhabi, o Brasil e os Emirados Árabes fecharam dois memorandos de entendimento na área da Defesa. Um deles trata da formação de um fundo de cooperação para a expansão da capacidade produtiva do setor e o outro de uma parceria estratégica relacionada ao desenvolvimento, produção e comercialização de armamentos.



Há pouco, o presidente Jair Bolsonaro antecipou que trataria de cooperações relacionadas a armamentos durante a sua passagem pelo Oriente Medio. "Armamentos. Basicamente é isso aí, meios de se defender. Ninguém quer um Brasil extremamente belicoso, mas devemos ter o mínimo de dissuasão", declarou a jornalistas após participar de cerimônia militar de homenagem aos mártires dos Emirados Árabes.



Bolsonaro afirmou que "todos os países buscam negociação nesse sentido (Defesa)" com o Brasil. "Todos, sem exceção, onde quer que eu vá essa questão sobre defesa é colocada na mesa", disse.



Segundo Bolsonaro, o Brasil foi "esquecido nessa área" nos últimos 30 anos. Em seguida, no entanto, disse que a área foi deixada de lado desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o País entre 1995 e 2003.



De acordo com integrantes do Itamaraty, além das conversas relativas a produção e venda de armas, o governo deve assinar amanhã um acordo sobre proteção mútua de informações militares.