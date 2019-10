Marcos Valério aponta Lula como mandante da morte de Celso Daniel, diz revista

(foto: Depoimento à Justiça do Paraná / Reprodução Youtube)

Detalhes de um depoimento do publicitárioFernandes de Souza divulgados pela Revista Veja nesta sexta-feira (25) apontam o ex-presidentecomodo ex-prefeito petista de Santo André,, assassinado a tiros após um sequestro em 2002.Segundo a publicação, o relato feito aofoi de que um empresário que chantageou graduados do PT teria dito que iria implicar Lula como ‘cabeça’ da morte do correligionário.

O depoimento gravado também em vídeo foi encaminhado pelo promotor Roberto Wider Filho ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP e anexado a uma investigação sigilosa em curso.



Marcos Valério disse ter sido chamado a resolver o problema da chantagem do empresário Ronan Maria Pinto, que prestava serviços à Prefeitura de Santo André. Isso significa que ele deveria pagar pelo silêncio.



Em reunião com o chantagista em um hotel de São Paulo, segundo Valério, Ronan exigiu dinheiro e disse que não pagaria o pato sozinho. Foi então que afirmou que iria “apontá-lo (Lula) como cabeça da morte de Celso Daniel”



Segundo Veja, no depoimento Valério disse ter se encontrado com Lula e dito que resolveu o problema.