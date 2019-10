Bolsonaro vê risco para Mercosul e ameaça isolar Argentina do bloco

Bolsonaro participou de reunião bilateral com o príncipe Charles, de Gales (foto: José Dias/PR)

Em Tóquio, oJair(PSL) afirmou, nesta quarta-feira (23/10), que, se o resultado nas urnas for positivo para a chapa dede, isso poderá colocar em. Em uma ação coordenada com o, ele disse que poderáa Argentina do bloco.Questionado se confirmava que o Brasil podia sair do Mercosul, no caso de a Argentina não fazer uma abertura ampla, Bolsonaro respondeu que caso a oposição vença, deseja acontínua do atual presidente, Mauricio Macri."Em caso contrário, podemos nos reunir com Paraguai e Uruguai e tomarmos uma decisão não semelhante àquela (contra o Paraguai). Sabemos que a volta da turma do Foro de São Paulo da Cristina Kirchner pode, sim, colocar em risco todo o Mercosul. E em possivelmente colocando, repito, possivelmente, temos que ter uma", destacou.No próximo domingo (27/10), 33,8 milhões de argentinos deverm ir às urnas para escolher o presidente e o vice. Eles tomarão posse em 10 de dezembro para um mandato de quatro anos. Será feita também a, ondeNo último dia no Japão, Bolsonaro se encontrou comjaponeses do "Wise-men Group", o chamado 'Grupo de Notáveis'. Ele se reuniu também com odo. A agenda contou ainda com uma reunião por cerca de meia-hora com o príncipe de Gales, Charles. De acordo com Bolsonaro, um dos assuntos discutidos foi o desenvolvimento da Amazônia.