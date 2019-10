TRE cassa mandatos de prefeito e vice de Bom Despacho

(foto: Divulgação/Prefeitura de Bom Despacho)

Em sessão nesta segunda-feira (21) ocassou por 4 votos a 2 os mandatos do prefeito e vice-prefeito de, na Região Central do estado. O tribunal entendeu que o prefeito Fernando Cabral (PPS) e o vice Bertolino da Costa Neto (PTB) fizeram uso indevido dena campanha que os elegeu, em 2016.

Eles poderão recorrer da decisão e continuar nos cargos até o fim do processo. O Tribunal aplicou uma sanção de inelegibilidade a Cabral por oito anos, bem como uma multa de 30 mil UFIR aos dois cassados. A chapa vencedora das eleições municipais de 2016 em Bom Despacho recebeu, aproximamentedo total.

Haroldo de Souza Queiroz, candidato derrotado por Cabral na eleição, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) acusando o prefeito de ter tido vantagem na disputa. Segundo a ação, o prefeito usou sua coluna no Jornal de Negócios, bem como propagandas em rádio e TV, para atacar o rival. A ação também acusou o prefeito de ter realizado propaganda institucional em período indevido.

Queiroz alegou ainda que Cabral teria prometido e entregado doações para associações na cidade. Além disso, Cabral teria oferecido um reajuste salarial acima da correção inflacionária para os servidores públicos em 2016. O juiz eleitoral de Bom Despacho decidiu que a ação era improcedente.

O relator do processo de cassação no TRE, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, entendeu apenas a acusação de uso indevido de meios de comunicação como válida. Segundo o desembargador, Cabral levou vantagem ao ter "massiva divulgação" em um jornal gratuito e de grande circulação do município.

A reportagem não conseguiu contato com a prefeitura de Bom Despacho.

* Estagiário sob a supervisão da editora-assistente Vera Schmitz