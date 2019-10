Cristiano Silveira é eleito presidente do PT em Minas

Deputado estadual vai comandar o PT em Minas pelos próximos quatro anos (foto: Kerison Lopes/Divulgação)

O deputado estadual Cristiano da Silveira foi eleito neste sábado presidente do PT em Minas, durante congresso estadual da legenda. Silveira venceu a disputa com cerca de 80% dos votos dos mais de 300 delegados aptos a escolher o comando da legenda.Das 11 chapas inscritas, uma não compareceu ao evento - o grupo que lançou a candidatura da deputada estadual Beatriz Cerqueira - e outras sete retiraram a candidatura. Além de Cristiano Silveira, disputaram o cargo a professora Sumara Ribeiro e o estudante João Paulo Furtado.Caberá à direção nacional do PT definir a data de posse da nova direção do PT, que terá um mandato de quatro anos. No comando do PT, Cristiano Silveira afirmou que terá pela frente a missão de lançar o maior número possível de candidatos a prefeitos pelo estado , incluindo BH, e chapas completas de vereador.O parlamentar defendeu ainda que parta do PT de Minas propostas contra a retirada de direitos sociais pelo governo Jair Bolsonaro e a elaboração de alternativas ao projeto de recuperação fiscal do estado, defendido pelo governo Romeu Zema (Novo) como a única solução para os problemas financeiros do estado."O PT tem um papel fundamental na construção de alternativas consistentes para o país e o estado. Somos um partido militante, de base social popular", afirmou.Cristiano Silveira lamentou a ausência no encontro do grupo ligado à colega de plenário, Beatriz Cerqueira, e ao deputado federal Rogério Correia. Eles questionam a legalidade do encontro realizado neste sábado.O argumento é que houve fraudes no processo de escolha dos delegados que votaram neste sábado, durante encontros municipais realizados em 7 se setembro. O assunto foi levado para a direção nacional do PT, que descartou irregularidades e manteve a realização do congresso nacional neste sábado."O PT já realizou várias PEDs e não é a primeira vez que um grupo deixa de participar. A orientação do PT nacional é que o encontro fosse mantido hoje", argumentou.