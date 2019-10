Governo de MG e TCE marcam reunião para discutir novo cálculo de pessoal

O secretário Bilac Pinto confirmou que o governo de Minas quer continuar contabilizando os aposentados para fins de LRF (foto: Reprodução Twitter ALMG)

Nesta segunda-feiramineiro terãocom o presidente doconselheiro Mauri Torres,para discutir instrução normativa que determinou ado cálculo de gastos com aCom a inclusão dos inativos, Minas aplica hoje em torno de 60% da receita corrente líquida com a folha. Sem esses números, o índice cai para 43%, abaixo do limite de 49% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).A grande preocupação do Executivo, segundo o secretário de Governo, é que essa nova realidade impediria Minas Gerais de aderir aoo, única alternativa apontada pela equipe econômica da gestãopara sanear as contas do Estado."Nós temos uma situação fiscal precária, mas oestá acenando para as categorias de servidores que que estou gastando só 43% da receita com eles. Vocês (deputados) e o governo serão pressionados (por aumento de salário)", afirmou Bilac Pinto, durante reunião na Assembleia Legislativa na manhã desta sexta-feira.O secretário ressaltou que é preciso lembrar que odepende da aprovação deque permite a antecipação de recebíveis dapela exploração dopara pagar o décimo -terceiro deste ano para o funcionalismo. Além disso, ainda paga os salários de forma parcelada."Isso (instrução do TCE) nos deixa em uma situação extremamente delicada. Queremos entender melhor porque foi feito e como isso vai impactar no governo diante do quadro que temos. Nós temos condições de aderir ao regime e essa (não cumprir a LRF) é uma das condicionantes", lamentou.