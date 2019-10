PSDB diz que Bolsonaro não é conservador e associa 'bolsonarismo' a 'radicalismo de esquerda'

Bolsonaro vive momento turbulento dentro do PSL (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados ) Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) divulgou, na tarde desta quinta-feira, um comunicado nas redes sociais em que critica o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e associa as ideias do governante com o “radicalismo de esquerda”. A nota do partido, presidido pelo ex-deputado federal Bruno Araújo, não é assinada por nenhum membro da legenda. ) divulgou, na tarde desta quinta-feira, um comunicado nas redes sociais em que critica o presidente(PSL) e associa as ideias do governante com o “radicalismo de esquerda”. A nota do partido, presidido pelo ex-deputado federal, não é assinada por nenhum membro da legenda.









%uD83D%uDEA8 %uD83D%uDEA8 %uD83D%uDEA8 pic.twitter.com/lUBMbdJVTY — PSDB (@PSDBoficial) October 17, 2019 PSDB foi publicado um dia depois de uma crise “explodir” no PSL, partido de Bolsonaro. O chefe do Executivo queria mudar a liderança da bancada na Câmara dos Deputados, substituindo Delegado Waldir pelo filho Eduardo Bolsonaro, o que não se concretizou. Entretanto, as desavenças no partido vêm de outros momentos. O comunicado dofoi publicado um dia depois de uma crise “explodir” no, partido de. O chefe doqueria mudar a liderança da bancada na, substituindopelo filho, o que não se concretizou. Entretanto, as desavenças no partido vêm de outros momentos.





Em 8 de outubro, Bolsonaro externou a crise no partido ao pedir a um militante que “esquecesse o PSL” e dizer que o deputado federal Luciano Bivar, presidente da legenda, estava “queimado para caramba”. Desde então, a sigla está rachada em grupos pró-Bivar, que ameaça até expulsão de dissidentes, e pró-Bolsonaro, que avalia uma forma de deixar o partido sem abrir mão de mandato e dinheiro do fundo partidário.





“Eu não tenho falado nada do PSL. Zero. Zero. Zero. O tempo todo fofoca, que estou elegendo traidores para lá, para cá. O partido está com a oportunidade de se unir na transparência”, declarou o presidente, na ocasião. “Devo ao partido, sim, minha eleição. Sei que tinha outros partidos à disposição, mas a briga não é essa”, finalizou.