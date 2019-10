Porta-voz: novo líder do governo no Congresso será senador Eduardo Gomes

(foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O porta-voz da, general, confirmou na tarde desta quinta-feira que a deputada(PSL-SP) será substituída pelo senador(MDB-TO) na função de líder do governo no"Sendo uma prerrogativa do presidente daescolher seus líderes para representar o governo no poder legislativo, será encaminhada mensagem aonacional informando a substituição da(PSL-SP) pelo(MDB-TO) na função de líder do governo naquela casa legislativa", afirmou o porta-voz.A situação deficou insustentável no governo na quarta-feira, 16, após a deputada assinar uma lista de apoio à permanência de(GO) na liderança donaarticulou para que um dos seus filhos, o deputado(SP), assumisse o lugar.