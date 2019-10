'Pensaram que minha voz ia ser silenciada', diz Villas Bôas; veja vídeo

(foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Após passar 10 dias internado devido a problemas respiratórios e passar por uma, o, ex-comandante do Exército e atual assessor do, divulgou um vídeo, nesta quarta-feira (16/10), no qual mostra que continua capaz de falar.

"Pensaram que minha voz ia ser silenciada, mas a humanidade ainda vai ter a oportunidade de me ouvir", diz na mensagem, demonstrando bom humor. Em seguida, brinca com a pessoa que grava o vídeo de afirma estar pronto para revelar o terceiro segredo de Fátima, parte de um segredo que, segundo os católicos, a Virgem Maria contou a três crianças portuguesas.

Villas Bôas recebeu alta no último dia 12. O general, que sofre de uma doença neuromotora degenerativa, havia sido internado em 2 de outubro no Hospital das Forças Armadas (HFA) e transferido, em seguida, para o Hospital Sírio Libanês de Brasília, onde passou pela traqueostomia.

Na cirurgia, realizada na noite do dia 9, os médicos fizeram uma abertura na traqueia para facilitar a entrada de ar nos pulmões. Na ocasião, a assessoria informou ao Correio Braziliense que a fala do general poderia ficar comprometida, mas que, como um soldado, poderia se esperar dele outras "vitórias em terrenos cada vez mais delicados".