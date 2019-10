Bolsonaro é questionado sobre deixar o PSL e diz que 'seu partido é o Brasil'

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira, 10, que não pretende deixar o PSL. "Eu já sou casado e você quer arrumar outra mulher para mim?", brincou o presidente, após ter sido questionado sobre para qual partido ele iria se saísse do atual.



Antes disso, depois de ter sido perguntado por repórteres sobre se iria mesmo deixar a sigla, o presidente afirmou que o seu partido é o Brasil. Depois, brincou novamente dizendo que o seu partido é a Apex, uma das entidades que promove evento do qual o presidente participou.



Acompanhado de ministros, Bolsonaro participou do Fórum de Investimentos Brasil 2019, evento realizado em São Paulo e organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).