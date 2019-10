Bolsonaro nega proposta para acabar com estabilidade de servidores públicos

(foto: Alan Santos/PR)

O presidenteafirmou, na manhã desta segunda-feira (7/10), que não tem nenhuma intenção de apresentar uma proposta aopara acabar com ade. Segundo o chefe do Executivo federal, ele nunca discutiu o assunto "com quem quer que seja". "Querem, a todo custo, agora me colocar contra os servidores", escreveu o presidente, em uma rede social.Horas depois, ao deixar o Palácio da Alvorada, elede publicar. "Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo e me difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho o couro duro. Vai ser difícil", disse Bolsonaro, em referência à reportagem publicada pelonesta segunda , de que o governo encaminharia ao parlamento, nos próximos dias, o projeto da reforma administrativa, que deve prever o fim da estabilidade para o funcionalismo público.A decisão foi acertada no domingo (6/10), quando Bolsonaro se reuniu com o(DEM-RJ), no Palácio da Alvorada. De acordo com o deputado, ele classifica como "" o envio de propostas que possam controlar gastos."Precisamos, rapidamente,, porque, senão, tudo que a gente vem fazendo se perde. Onunca seráse as despesas correntes continuarem crescendo em detrimento da capacidade de investimento do estado brasileiro", disse o presidente da Câmara, ao fim do encontro com Bolsonaro.O texto da reforma administrativa, que deve acabar com a estabilidade para novos, ainda prevêdosde Estado e redução da jornada dos funcionários públicos.A equipe econômica também pretendeo número do quadro que ainda é crescente e tem mais de, evitando realizar concursos para cobrir vagas dos 127 mil servidores que devem se aposentar nos próximos cinco anos. Essas medidas visamcom pessoal, a segunda maior despesa obrigatória da União, após a Previdência.