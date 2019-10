Maia faz visita de cerca de 50 minutos a Bolsonaro no Palácio do Alvorada

Maia faz visita de cerca de 50 minutos a Bolsonaro no Palácio do Alvorada

Dívida de SP bate no teto após quatro anos

Dívida de SP bate no teto após quatro anos

Mamãe Falei: um palavroso youtuber no figurino de deputado estadual

Mamãe Falei: um palavroso youtuber no figurino de deputado estadual

Previdência: por que estados e municípios vão pagar a conta da derrota do governo

Previdência: por que estados e municípios vão pagar a conta da derrota do governo

Ao ser questionado sobre Queiroz, Bolsonaro responde: 'Tá com a sua mãe'

Ao ser questionado sobre Queiroz, Bolsonaro responde: 'Tá com a sua mãe'

Bolsonaro volta a criticar Luciano Huck e compra de jato com recursos do BNDES

Bolsonaro volta a criticar Luciano Huck e compra de jato com recursos do BNDES

'Há ambiente para se construir um novo espaço de poder no Brasil', diz Maia

'Há ambiente para se construir um novo espaço de poder no Brasil', diz Maia

'Se eu quisesse ser presidente, teria sido no lugar do Michel', diz Rodrigo Maia

'Se eu quisesse ser presidente, teria sido no lugar do Michel', diz Rodrigo Maia