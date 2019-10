Decisão do STF reajusta valor de precatórios devidos pela União, estados e municípios

(foto: Ministros definiram nesta quinta-feira que precatórios antigos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, índice superior à TR)

Uma decisão do(STF) na tarde desta quinta-feira representa uma derrota para União, estados e municípios. Os ministros aprovaram que o valor dos precatórios com data entre 2009 e 2015 deve ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial () – e não pela(TR), cujo índice é inferior.Para se ter uma ideia, hoje o IPCA-E está em 0,09%, enquanto a TR está zerada desde setembro de 2017. Atualmente, o poder público deve em todo o país algo em torno de R$ 113,5 bilhões – dos quais R$ 7,3 bilhões são dívidas do estado e municípios mineiros.A União calcula que o impacto do novo índice chegará a R$ 40 bilhões aos cofres públicos. A Advocacia Geral do Estado (AGE) emainda não sabe precisar quanto terá que gastar a mais com o novo índice de correção, mas calcula que o valor será significativo para um estado que já está com as contas no vermelho e prevê um déficit de mais de R$ 13 bilhões em 2020.“O impacto para Minas será muito grande. É um valor considerável, a dívida vai crescer exponencialmente”, afirmou o procurador do Estado Fábio Nazar. O governo mineiro deve atualmente R$ 4,5 bilhões.A discussão no STF se deu em torno da Lei 11.960/09 – que previa o uso da TR como índice para correção de dívidas do poder público. Em meio à discussão jurídica, surgiu também a Emenda Constitucional 62, que determinava a aplicação do IPCA-E.Apenas em 2015 o STF terminou o julgamento de ações envolvendo a EC-62 e definiu o uso do novo índice. Ficou então a dúvida: qual índice aplicar entre 2009 (ano em que a lei entrou em vigor) e 2015?Contrariando argumentos do poder público pelo uso da correção menor e por uma regra de transição para as dívidas antigas, os ministros decidiram pela aplicação do índice de forma retroativa.O procurador Fábio Nazar defende que, no caso dos, deveria ser levado em conta que o Supremo determinou o uso do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, ao julgar ação que questionava a EC 62 – e portanto não poderia ser usado para dívidas anteriores a esta data.“Na minha visão, para os precatórios já tem uma decisão específica”, comentou. A retroatividade poderia ser aplicada, então, para os casos que ainda estão na fase de execução, aquela em que é definido o valor devido e que antecede a expedição do precatório.Os precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Ao ganhar uma ação contra um município, estado e União, uma pessoa física ou jurídica recebe uma espécie de título reconhecendo esse direito, o chamado precatório.Pela legislação brasileira, essa dívida deverá ser incluída na previsão orçamentária do ano seguinte para quitação. No entanto, isso não acontece e hoje há milhares de pessoas na fila à espera do dinheiro. As dívidas devem ser pagas pela ordem cronológica, mas a EC 62 estabeleceu que parte dos recursos podem ser usados para os casos prioritários, como idosos e portadores de doenças graves.Até março de 2015 os precatórios eram corrigidos pela TR. Desde então, é aplicado o IPCA-E. Contra esse índice mais elevado, a União, 18 estados e o Distrito Federal entraram com recurso alegando estar em situação delicada para que fosse aplicado um índice inferior.