Zema apresenta orçamento para 2020 com rombo de R$ 13,2 bilhões

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

apresentou à Assembleia Legislativa (ALMG) nesta segunda-feira (30) o projeto de lei com ocom previsão deO valor representa uma redução em relação ao déficit de 2019 que foi revisado pelo governo(Novo) para R$ 15,1 bilhões. A previsão apresentada pelo ex-governador(PT) para este ano era de um rombo de R$ 11,4 bilhões.Em suas redes sociais, olamentou o quadro deficitário do estado e avaliou que diante do rombo nas contas mineiras serão necessárias“Encaminhamos à Assembleia Legislativa o projeto de lei com o orçamento de 2020. Infelizmente, apesar de termos reduzido o déficit em R$ 2 bilhões, ele ainda é estimado em R$ 13,2 bilhões. Por isso mesmo fazem-se necessárias medidas estruturais para ajustar as contas”, escreveu Zema.Para o próximo ano as despesas do governo de Minas devem superar novamente as arrecadações. Estão previstas receitas de R$ 103,5 bilhões e gastos de R$ 116,8 bilhões.Segundo o projeto, 50,3% da despesa corrente será destinado aoe encargos sociais. Outros 15,4% das despesas do governo federal são com repasses aos municípios.No início deste ano o governo atrasou repasses às prefeituras e houve forte mobilização dos prefeitos até que um acordo mediado pelo Poder Judiciário acalmou a relação dos prefeitos com o governo de Minas.A maior parte da arrecadação prevista para osvirá do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que representa 76% da receita mineira – R$ 53,1 bilhões.