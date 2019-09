Biografia de Rodrigo Janot vaza nas redes sociais antes do lançamento oficial

Com intenção de executar Gilmar Mendes, Rodrigo Janot chegou a ir armador ao plenário (foto: Lula Marques/Agência PT) Nada Menos Que Tudo”, uma biografia do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e escrita pelos jornalistas Guilherme Evelin e Jailton de Carvalho, vazou em grupos de WhatsApp nesta segunda-feira, antes do lançamento oficial da obra. O primeiro evento de apresentação será na próxima segunda-feira, em São Paulo. O livro “”, uma biografia do ex-procurador-geral dae escrita pelos jornalistas, vazou em grupos denesta segunda-feira, antes do lançamento oficial da obra. O primeiro evento de apresentação será na próxima segunda-feira, em









“Foi logo depois que eu apresentei a sessão (...) de suspeição dele no caso do Eike (Batista). Aí ele inventou uma história que a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava-Jato. Minha filha nunca advogou na área penal... e aí eu saí do sério. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (Gilmar) e depois me suicidar”, disse. Na ocasião, em 2017, Janot disse que chegou a ir armado ao plenário, mas hesitou em concretizar o plano.





Desde essa declaração, Janot teve arma e bens tecnológicos, como celular e tablet, apreendidos pela Polícia Federal. Além disso, ele foi proibido de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer ministro do STF. As decisões foram tomadas pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes.





A versão vazada na íntegra, em PDF, de Nada Menos Que Tudo pegou a editora Planeta de Livros Brasil de surpresa, que admitiu ao Estado de Minas que a distribuição pelo WhatsApp não foi planejada. A edição impressa do livro custa R$ 55.90, enquanto a digital sai por R$ 31,90.





Também haverá um evento de lançamento do livro em Belo Horizonte, terra natal de Rodrigo Janot. A apresentação para o público belo-horizontino está marcada para 10 de outubro, às 19h, no shopping Pátio Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira.