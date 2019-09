STF vota a favor de tese que pode anular condenações da Lava-Jato

O habeas corpus examinado pelo plenário é do ex-gerente da Petrobras Marcio de Almeida Ferreira, que alegou que ele sofreu grave constrangimento ilegal por não poder apresentar as alegações finais depois da manifestação dos réus colaboradores.

O caso guarda semelhanças com o do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine, que viu no mês passado a Segunda Turma anular a condenação que lhe havia sido imposta pelo então juiz federal Sergio Moro. Aquela foi a primeira vez que o Supremo anulou uma condenação de Moro, impondo uma das maiores derrotas da Lava Jato no Tribunal até hoje.