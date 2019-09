Barroso sugere 'marco temporal' para 'salvar' sentenças da Lava-Jato

Barroso destacou que não há previsão legal para que réus delatores e delatados se manifestem em prazos distintos na reta final do processo (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Modulação

Lula

O ministro, do), sugeriu nesta quinta-feira uma solução intermediária para preservar sentenças da, durante o julgamento que discute os prazos para que réus delatados apresentem suas alegações finais. Dependendo do resultado, o julgamento pode abrir brecha para anular condenações dae eventualmente beneficiar o ex-presidente(PT).A controvérsia analisada pelogira em torno da discussão se um réu delatado tem o direito de se manifestar nos autos depois dos delatores para rebater as acusações, o que deve fazer com que os 11 integrantes da Corte avaliem o entendimento que anulou, no mês passado, a condenação do ex-presidente doe daO habeas corpus a ser examinado pelo plenário é do ex-gerente da Petrobras Marcio de Almeida Ferreira. No papel, o processo de Ferreira guarda semelhanças com o deA defesa do ex-gerente da Petrobras alegou que ele sofreu grave constrangimento ilegal por não poder apresentar as alegações finais depois da manifestação dos réus colaboradores.Se Marcio Ferreira tiver o pedido para derrubar a sentença atendido pelo plenário, o resultado abrirá brecha para que mais sentenças dasem anuladas.Em seu voto,destacou que não há previsão legal para que réus delatores e delatados se manifestem em prazos distintos na reta final do processo. Barroso acompanhou, assim, o entendimento do relator da Lava Jato no, Edson Fachin, contra derrubar a sentença que condenou Ferreira - e alertou para as consequências da decisão do Supremo."O caso tem risco de anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar a corrupção, que não é fruto de pequenas fraquezas humanas, mas de mecanismos profissionais de arrecadação, desvio e distribuição de dinheiro público. Não há como ose tornar desenvolvido com os padrões de ética pública e privada praticados aqui", frisouO ministro, no entanto, observou que poderia optar por uma saída intermediária, se o novo entendimento fosse aplicado apenas daqui para frente, ou seja, nos casos que ainda venham a ser julgados."Se a maioria do tribunal se inclinasse por dizer, que daqui para frente que o réu delatado falar depois do réu colaborador realiza mais adequadamente o mandamento constitucional da ampla defesa, eu não tenho dificuldade com isso", disse"O legislador deveria ter feito isso, não fez porque não quis. Acho que é uma interpretação criativa, construtiva, defensável, e se a maioria assim defender, eu não me oponho. Mas eu penso que não se pode fazer isso retroativamente, anular com base numa norma processual nova."O jornal O Estado de S. Paulo informou na edição de hoje que uma possibilidade ventilada pelos ministros seria o"modular" os efeitos da decisão da, ou seja, fixar um marco temporal para a aplicação do novo entendimento.De acordo com fontes ouvidas reservadamente pela reportagem, o entendimento a ser firmado pelo plenário doagora pode afetar processos decomo o do sítio de, mas não a condenação imposta por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do ''. Isso porque, no caso do triplex, não havia réus com acordo de colaboração premiada homologado pelana época da condenação em primeira instância. A defesa de, porém, entende que a regra também deve valer para esse caso também porque o ex-presidente dafez acusações contra o petista.