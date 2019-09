Alcolumbre quer votar todos os vetos e projetos na pauta do Congresso hoje

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente do Senado e do Congresso,, disse que pretende concluir a votação dos projetos e dos vetos que estão na pauta danesta terça-feira.Osprecisam deliberar sobre vetos como o que trata daem voos comercias, os do projeto que criminaliza oalém do, entre outros projetos que tratam sobre liberação do uso de"Juntamos todos os PLNs que atende os ministérios e colocamos os vetos na pauta", disse Alcolumbre.Líderes ainda seguem debatendo sobre o quais vetos devem ser mantidos ou derrubados sobre o abuso de autoridade.disse que é prerrogativa de cada parlamentar decidir o que acha melhor e que ele é apenas o "juiz".Ele negou que esteja "irritado" com a ação da Polícia Federal que fez uma operação de busca e apreensão ao gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).Em relação às bagagens, Alcolumbre disse que ele acha que o veto deve ser mantido.