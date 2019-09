Guedes diz que em nenhum momento democracia brasileira esteve em risco

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu em evento em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira, que "em nenhum momento a democracia brasileira esteve em risco" com a chegada ao poder da aliança da qual o presidente Jair Bolsonaro faz parte.



"Aí começam a dizer que a democracia está em risco. Tá em risco por quê? Só pode ganhar um lado?", disse. Ele argumentou que o Brasil está assistindo a um "épico de desenvolvimento institucional", com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em funcionamento.



Para o ministro, o Brasil vive uma "democracia vibrante, que antigamente só pulava na perna esquerda". "Como podem dizer que reduziu o espaço democrático? Ampliou", defendeu.



Ao pedir apoio às reformas, o ministro foi irônico com os oposicionistas. "Deixa a gente consertar um pouco para quando você voltar poder gastar um pouco", disse. "Agora espera quatro anos, depois toca a buzina. Deixem os caras governarem um pouco", acrescentou, sendo ovacionado pela plateia do 10º Fórum Liberdade e Democracia.