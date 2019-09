'Ações policiais em favelas são alarmantes', diz Gilmar Mendes sobre morte por tiro de fuzil

(foto: Carlos Moura/SCO/STF )

O ministro docriticou as ações policiais em favelas cariocas que acabam por. Segundo ele, a truculência torna adultos e crianças vítimas. Na madrugada desse sábado,, de oito anos, morreu após ter sido atingida, nas costas, por tiros de fuzil, durante uma operação da Polícia Militar carioca no. Ela é mais uma que soma ao número da violência.“Os casos de mortes resultantes de ações policiais nassão alarmantes. Ágatha é a quinta criança morta em tiroteios no RJ neste ano. Ao total, 16 foramno período. Uma política de segurança pública eficiente deve se pautar pelo respeito à dignidade e à vida humana”, afirmou Mendes em postagem no Twitter.





A criança de oito anos estava com o avô dentro de uma Kombi, na localidade da Fazendinha, quando foi alvejada nas costas.



De acordo com moradores da região, o disparo foi feito por um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha.





Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, por volta das 22h de sexta-feira, as equipes policiais da UPP Fazendinha foram atacadas de várias localidades da comunidade de forma simultânea, tendo revidado à agressão.



A morte de Ágatha causou grande indignação nas redes sociais e foi associada à política de segurança pública praticada por Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro pelo PSC. O assunto foi o mais comentado do Twitter nesse sábado, identificado com a hashtag #AculpaEDoWiltzel.