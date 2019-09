Senadores fazem carta de repúdio a troca de emendas por apoio ao governo

Senadores afirmam que o governo deve atender a todos, sem discriminação entre base aliada e oposição (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Leia a íntegra do manifesto:

Um grupo senadores divulgou um manifesto contra a liberação de recursos dopelo governo como forma de garantir apoio nas votações no. A justificativa é de se antecipar a "rumores" de que opoderia aplicar verbas em redutos eleitorais de parlamentares que aprovarem suas pautas, entre elas, a reforma dae a provável indicação do deputado(PSL-SP) como embaixador nosNo documento, o grupo cobra "transparência e ampla publicidade". Os senadores afirmam que o governo deve atender a todos, sem discriminação entre base aliada e oposição, caso decida acelerar a liberação de emendas parlamentares ou ainda acatar indicações para aplicar recursos, as chamadas verbas "extraorçamentárias". Isso agradaria principalmente os 49 eleitos no ano passado, que não tiveram direito a indicar emendas impositivas no atualConforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, a ideia doé usar atédo valor doque deve ser desbloqueado para pagar emendas prometidas quando a reforma da Previdência começou a ser discutida, mas as negociações, segundo senadores ouvidos pela reportagem, incluiriam agora uma espécie de compromisso de adesão a um "pacote" de interesse do governo."Esperamos que tal processo tenha plena transparência e ampla publicidade, atendendo a todos os senadores independente de filiação partidária ou de posicionamento em votações", afirma o manifesto, liderado pelo bloco informal "", que apoiou a eleição, mas hoje faz uma espécie de contraponto ao presidente da(DEM-AP).A carta foi lida na quarta-feira, 18, pelo senador(Podemos-RS), segundo vice-presidente da. Ela será encaminhada ao líder do governo, senador(MDB-PE), para que chegue aoafirmou que é "difícil acreditar" que o governo adote essas práticas e que senadores se submetam à barganha. "Se houver qualquer proposta de alguma emenda suplementar, deve ocorrer generalizadamente para todos e não haver distinções", disse ele.Segundo, o movimento contra o "toma lá, dá cá" chega a 35 parlamentares - vai, portanto, além do "Muda, Senado", formado por 21 senadores que apoiam ascontra o. A lista de nomes, ainda aberta a adesões, não foi divulgada, mas a maior parte deles vota a favor de pautas do governoUm deles é o senador(Podemos-CE). Eleitor declarado do presidente, ele lembrou que foram bandeiras da campanha bolsonarista "uma nova forma fazer política, sem barganha, sem toma lá, dá cá". Para, o momento não é oportuno para o governo fazer liberação de recursos, de forma a não interferir nos votos dos senadores."Se houver esse tipo de ajuda, é bem-vinda, mas a época não é propícia - não é agora, para não interferir no voto de ninguém -, e também que seja feita e distribuída para os, caso haja", disse. "Eu acredito ser algo muito prejudicial para a democracia. Vai totalmente contra o que pensa o povo brasileiro se distribuir cargos em troca de voto, em troca de posição e, mais ainda, em troca de emendas parlamentares."Recém-egressa dopor desavenças com o senador(PSL-RJ), filho do presidente, a senadora(Podemos-MT) disse que todos ose municípios precisam de recursos do governo federal. Ela rechaçou que o governo atrele os pagamentos a votos e pediu que os senadores, se aceitarem as emendas, o façam "sem perder a dignidade" e que onão perca "prestígio" e "seriedade"."Isso eu não sei que nome tem, emenda não é", afirmou. "Eu sou senadora de primeiro mandato, estou no meu primeiro ano, eu sei que não tenho direito a emendas, mas, se vai haver algum tipo de benefício aose municípios, que seja, então, dividido e não atrelado a reforma nenhuma ou a nenhuma aprovação de lei, que seja dividido equânime entre todos os parlamentares."Neste ano, cada congressista pode indicar a destinação deem até 25 emendas ae municípios. Essa quantia é de pagamento obrigatório pelo governo, o chamado orçamento impositivo. Nos primeiros oito meses do ano, o Planalto se comprometeu com o desembolso de R$ 523 milhões indicados por senadores, dos quais R$ 252 milhões já foram quitados.

"Somos senadores da República conscientes de nossa responsabilidade como legisladores.



As emendas parlamentares, caso sejam liberadas e executadas, podem ser um importante instrumento para atender necessidades prementes de Estados e municípios, e é claro que os senadores têm plenas condições de contribuir, alocando corretamente tais recursos.



Portanto, de forma a evitar interpretações distorcidas sobre os critérios para liberação das emendas, esperamos que tal processo tenha plena transparência e ampla publicidade, atendendo a todos os Senadores independente de filiação partidária ou de posicionamento em votações. Afinal, todos foram eleitos da mesma forma, com a legitimidade do voto democrático.



Milhões de brasileiros, assim como nós, esperam do atual governo a ousadia de promover a grande política, digna dos verdadeiros estadistas da história, adotando critérios republicanos em sua relação com o Congresso Nacional."