Boatos 'gringos' desinformam também no Brasil

Ex-presidente da Argentina Cristina Kirchne foi personagem de dois casos de notícias falsas (foto: AFP)

Notícias falsas e boatos "estrangeiros" têm alimentado a desinformação no. Neste ano, o Estadão Verifica desmentiu ao menos 18 boatos que já haviam circulado em outras línguas e foram adaptados para o português. O exemplo mais recente de checagem é o de uma foto de uma mulher usando cocaína que foi usada para atacar parlamentares de esquerda nae nae, mais recentemente, noAlém deste boato, entre os conteúdos desmentidos pelo Estadão Verifica, outros ganharam impulso por causa do contexto político do. A ex-presidente da, alvo de ataques do presidente, foi personagem de dois deles. Em um dos casos, uma imagem falsificada procurou associare a ex-presidenteao traficante colombianoEm outro exemplo recente, publicações nas redes sociais procuraram justificar censura imposta pelo prefeito do, a uma revista em quadrinhos com beijo gay. Neste caso, disseminadores de conteúdo falso se valeram do boato de que um livro com cenas adultas estaria sendo vendido para crianças - mentira que já havia circulado antes noe naA pesquisadora britânica, diretora da organização, diz que os agentes de desinformação observam o que é bem sucedido em outros lugares e ficam "inspirados" - às vezes, utilizam exatamente o mesmo conteúdo, especialmente imagens ou vídeos que podem fazer sentido no contexto local. "Por que reinventar algo se você já tem evidências de que aquilo enganou pessoas em outros lugares?"Dos 18 "boatos sem fronteiras" compilados pelo Estadão Verifica, metade dizia respeito à saúde. Três dessas checagens esclareciam boatos relacionados ao câncer - um deles afirmava que o bicarbonato de sódio poderia curar a doença. A teoria foi importada de um médico italiano que perdeu a licença em 2006.De acordo com, preocupações com a saúde são medos universais. "É por isso que a desinformação sobre a saúde é tão eficaz", afirmou ela. As informações são do jornal