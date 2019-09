Moro visita o presidente Jair Bolsonaro no hospital

(foto: Reprodução/Twitter)

Visita ao Sr. Presidente e à Sra. Primeira-dama. Conversa agradável. Presidente recupera-se muito bem. O homem é forte. pic.twitter.com/LeGT5McHv3 %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) September 15, 2019

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou , na tarde deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, ondeo presidente está internado, se recuperando de cirurgia para corrigir uma hérnia incisional, ocorrida no domingo passado (8).Moro deixou o hospital sem dar entrevista. No entanto, ele usou sua conta pessoal no Twitter para publicar uma foto ao lado do presidente, da primeira-dama Michelle Bolsonaro e de Rosângela Moro, casada com o ministro.

Mais cedo, em boletim médico, o hospital informou que seria iniciada neste domingo a redução da dieta endovenosa e que Bolsonaro estava respondendo bem à alimentação cremosa, introduzida nesse sábado.