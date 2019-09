Bolsonaro será avaliado em Brasília pela equipe médica antes de viagem a NY

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou, em entrevista coletiva no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado, que a equipe médica deve se deslocar para Brasília após a alta de Bolsonaro para fazer uma avaliação do presidente antes da viagem para a Nova York. Na cidade norte-americana Bolsonaro vai participar da Assembleia-Geral da ONU.



O porta-voz afirmou que ainda não há uma data definida para essa avaliação acontecer. "Mas está dentro do espectro temporal do planejamento, que inclui as análises referentes à viagem para Nova York, que estamos mantendo o planejamento, com bastante esperança que se realize efetivamente."



Rêgo Barros afirmou que o ministro Ricardo Salles não encontrou o presidente quando esteve no hospital na noite de ontem. Ele ainda acrescentou que não há visitas previstas para hoje e que Bolsonaro está na companhia da primeira-dama Michelle Bolsonaro e de seu filho e vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.



Café da manhã Há pouco o hospital informou que no café da manhã, hoje, Bolsonaro tomou chá e comeu gelatina e creme de frutas.