Vereador de Araruama, no Rio de Janeiro, é morto a tiros

O vereador de Araruama, na região dos Lagos fluminense, Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), de 57 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, 8.



Segundo a Polícia Militar, o vereador estava saindo de um bingo próximo ao Campo do UTA, no bairro Fazendinha, às 19h25, quando dois homens armados passaram de moto atirando na direção dele, que morreu na hora.



Silva foi o terceiro vereador mais votado de Araruama na última eleição, em 2016, com 1.904 votos. Era seu segundo mandato como vereador.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que não informou quais são as principais linhas de apuração.



Outros casos.



Em 24 de março, o vereador de Japeri (Baixada Fluminense) Wendel Coelho (PTdoB), de 26 anos, foi morto a tiros quando passava de carro pelos arredores da praça Olavo Bilac, no bairro de Engenheiro Pedreira. Ele estava em seu primeiro mandato como vereador.



Em janeiro, criminosos dispararam mais de 30 vezes contra a comitiva do prefeito de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), Washington Reis (MDB). Ninguém se feriu.