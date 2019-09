Bolsonaro é operado em São Paulo para correção de hérnia

O presidente Jair Bolsonaro está sendo operado neste domingo (8), confirmou a GloboNews, no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista. A cirurgia é para corrigir uma hérnia (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores, uma facada que sofrera há um ano, em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial.



O porta-voz da presidência, Otavio Rego Barros, chegou no hospital sem falar com a imprensa.



O presidente ficará internado sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira (13). Durante este tempo ausente do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pela Presidência da República.