Deputados comentam no plenário indicação de Bolsonaro para PGR

A indicação de Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República provocou reações no plenário da Câmara nesta quinta-feira, 5.



O deputado Camilo Capiberibe (PSB-AP) disse estar espantado com a metodologia utilizada pelo presidente Jair Bolsonaro para a indicação. "Não conheço, não sei quais são as suas qualificações, o que eu sei é que houve uma eleição. Essa eleição constituiu uma lista tríplice e os mais votados dessa lista foram os Procuradores Mario Bonsaglia, que teve 478 votos, Luiza Frischeisen, 423 votos, e Blal Dalloul, 422 votos", afirmou Capiberibe no plenário da Câmara.



Já o deputado do PSL Sanderson (RS) elogiou a escolha de Bolsonaro. "Um homem vivido, com experiência técnica e de campo", disse o parlamentar sobre Aras.



O nome de Aras para o cargo ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Ele substituirá Raquel Dodge, cujo mandato acaba no dia 17 de setembro. Como o prazo para a tramitação no Senado é curto, o mais provável é que haja um período de transição entre Dodge e o novo indicado.