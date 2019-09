Tuiteiros respondem convocação de Bolsonaro: #Dia7EuVouDePreto

A aprovação de Bolsonaro está em queda, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha (foto: Evaristo Sa/AFP) presidente Jair Bolsonaro para que todos usem verde e amarelo neste sábado (7/9), dia da Independência do Brasil, usuários do Twitter e políticos de partidos de viés ideológico de esquerda disseram que vão usar preto. Em resposta à convocação dopara que todos usem verde e amarelo neste sábado (7/9), dia da Independência do Brasil, usuários do Twitter e políticos de partidos de viés ideológico de

A hashtag #Dia7EuVouDePreto figurou entre os trends topics da rede nesta quarta-feira (4/9). Bolsonaro defendeu o uso das cores da bandeira como uma forma de apoio a Amazônia.

A aprovação de Bolsonaro está em queda, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha. Segundo o levantamento, se as eleições fossem agora, o atual presidente perderia para Fernando Haddad, seu concorrente nas eleições do ano passado.

O episódio de convocação às ruas lembra o do então presidente Fernando Collor, que pediu que manifestantes saíssem em apoio ao governo, em 1992, quando enfrentava um pedido de impeachment em tramitação no Congresso. Em vez disso, as pessoas se vestiram de preto.

Confira alguns dos tuítes

Parabéns aos estudantes. Todo nosso apoio ao chamado. #Dia7EuVouDePreto https://t.co/1ebvkVlgAb — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 4, 2019

A barbárie das chicotadas recebidas pelo menor negro foi legitimada pelo Presidente da República, após ele defender o torturador Pinochet no dia seguinte.

Não podemos aceitar a normalização do INACEITÁVEL.

SOMOS MELHORES QUE ISSO

CRESÇAMOS COMO SOCIEDADE!#Dia7EuVouDePreto pic.twitter.com/YHzYaIDicd — Bozoroca Arrependida Sentença Anulada do Moro%uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9 (@Rugasdeconje) September 4, 2019

A cara de pau não tem limites! Bolsonaro convocou a população p/ vestir verde e amarelo em defesa da Amazônia no dia da nossa independência. O mesmo que recusa dinheiro p/ proteção das florestas e corta recursos de combate a incêndios. Quem ele quer enganar? #Dia7EuVouDePreto pic.twitter.com/M3yuOWE1yy — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) September 4, 2019