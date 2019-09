Câmara abre sessão para votar destaques ao projeto que altera regras partidárias

A Câmara dos Deputados iniciou na noite desta quarta-feira, 4, a sessão para votar os dez destaques que foram apresentados ao texto-base do projeto aprovado ontem que alterou regras para os partidos políticos e abriu brecha para aumentar o valor do fundo eleitoral a ser usado no financiamento das campanhas de candidatos a prefeitos e vereadores, em 2020.



Os deputados discutem neste momento requerimentos de obstrução apresentados, como o de retirada de pauta.