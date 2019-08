Ministro da Educação justifica erro mostrando 'falhas' de sites de notícias

Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar. Assim como quem escreveu e editou as matérias do Estadão e do Brasil 247. Só para lembrar que Congresso é com dois %u201CS%u201D e %u201CBoslonaro%u201D é Bolsonaro. Erros acontecem. pic.twitter.com/jjJoFTlaA4