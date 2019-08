'Nunca mamei em teta nenhuma', diz Doria após ataque de Bolsonaro

Doria disse que quer distância dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (foto: Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo)

O governador de, disse nesta sexta-feira, 30, que nunca precisou contar com benesses durante sua carreira, em uma resposta ao presidente. Em "live" na noite de quinta-feira, 29,afirmou que"estava mamando" no governo do, referindo-se, mais uma vez, à compra de aviões com financiamento do. ", comprou também? Explica isso aí. Só peixe, amigão doe da."

Sem polêmica

Em, o governador paulista foi questionado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. se manteria alguma relação de amizade com os ex-presidentes do. "Não, ao contrário. Tenho posição bem distinta. Nunca precisei mamar em teta nenhuma", afirmou.Ainda sobre os ex-presidentes, ele continuou: "Querodistantes. Se possível, doaté. Que fiquem, se possível, onde estão:na prisão eno ostracismo", disse o tucano.foi abordado por jornalistas brasileiros nesta sexta-feira, 30, em, na, onde está para participar de uma apresentação dasobre compartilhamentos de veículos. Na véspera, ele estava em, sede mundial da montadora alemã, que confirmou o investimento de R$ 2,4 bilhões em plantas parade um total de R$ 7 bilhões já anunciados anteriormente.No início da entrevista, o governador disse que não entraria na polêmica com o presidente e que responderia de forma "serena e equilibrada" à questão. "O financiamento do avião que compramos, um, foi feito juntamente com outros 135 financiamentos de aviões executivos para empresas brasileiras e internacionais. É assim no mundo: os competidores datambém financiam os aviões executivos e com isso gerou empregos, impostos e oportunidades para brasileiros aqui por meio da, que disputa o mercado mundial com outros três competidores", afirmou.Para o governador, não há problema em divulgar a informação, que já era pública. "Assim como no caso de", acrescentou. O apresentador de televisão também já havia sido mencionado pore, assim como, é um potencial candidato à próxima eleição presidencial. ", que teta hein? Sou o último capitulo do caos?! Não foi ilegal a compra (de), reconheço, mas só pra peixe", disse o presidente.afirmou que, além de não haver irregularidade dos financiamentos, a informação não revela "nenhuma caixa preta". "Até porque o financiamento foi feito pelojunto à, não apenas para estes que foram divulgados como para outros também, é normal", defendeu. "Faz parte de uma competição internacional e adeve ter financiamento feito pelo; não há irregularidade nisso", acrescentou.Para ele, o banco de fomento deveria divulgar os investimentos feitos peloem, nae na. "(Sobre) Esses, como cidadão brasileiro, quero conhecer mais detalhes", afirmou. "É hora de fazer administração, gestão, por isso não entro nessa polêmica com o presidente Bolsonaro: estou focado na gestão dodee não devolvo a ofensa e nem vou entrar na linha de confronto."