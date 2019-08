Inteligência artificial pode dar mais eficiência ao Judiciário, diz Toffoli

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, fez apresentação na manhã desta sexta-feira, 31, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central de São Paulo, sobre as perspectivas para a utilização da ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário.



Toffoli acredita que a inteligência artificial poderá dar mais eficiência à análise de processos, tornando mais produtivo o sistema judiciário brasileiro. Os instrumentos, contudo, não teriam a responsabilidade de tomar decisões, mas de facilitar.



"Instalamos um laboratório de inteligência artificial, para o desenvolvimento de ferramentas, iniciando o foco nos milhões de casos de execução fiscal, que são muito parecidos, para ter uma atuação mais célere nas execuções", disse o presidente do Supremo.



Após o evento no Mackenzie, Toffoli seguiu para participar de evento no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.