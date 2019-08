Impedido de entrar no Congresso, homem quebra vidraça do Senado

(foto: Alessandra Azevedo/CB/D.A Press)

Um homem quebrou uma vidraça de vidro da entrada principal do Senado, na chapelaria, por volta das 14h40 desta quinta-feira (29/8). Antes, ele passou por duas tentativas frustadas de entrar no Congresso, sem agendar visita. Primeiro, pela Câmara. Barrado, tentou o portão ao lado, do Senado.





De acordo com, o homem ficou indignado pelas negativas e jogou um dos pontaletes (estrutura metálica que une as faixas entre umae a outra) na vidraça do Senado.





O barulho assustou visitantes e funcionários, que foram ver o que aconteceu. Em seguida, o homem foi levado pela Polícia Legislativa para prestar depoimento.