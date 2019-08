(foto: Bombeiros do Pará/Divulgação)

O governo de Minas Gerais anunciou nessa quarta-feira que enviará ajuda ao governo federal para o combate às queimadas na Amazônia. O governo estadual informou que contribuirá com 22 militares, além de duas caminhonetes equipadas com kits reservatórios e um helicóptero. Porém, não detalhou quando ocorrerá o envio.

O governador Romeu Zema chegou a enviar uma carta ao ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na qual detalhou os recursos e demonstrou solidariedade com a situação no Norte do país.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.