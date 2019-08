Doria nega convite a Moro para governo de SP, mas diz que há admiração e respeito

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), negou nesta terça-feira, 27, que tenha feito convite ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para ocupar cargo no governo de São Paulo. "Não há convite, há admiração e respeito", afirmou o governador. Uma eventual aproximação de Moro ao governo paulista vem sendo comentada em bastidores.



No entanto, ao ser perguntado se gostaria de ter Sérgio Moro como integrante do governo de São Paulo, Doria respondeu: "Quem não gostaria de ter?" O tucano elogiou a atuação de Moro na condução do Ministério da Justiça e Segurança Pública e afirmou que ele foi essencial para o sucesso da operação de transferência de presos, entre eles o líder do PCC, Marcola, que ocorreu em fevereiro. "Sergio Moro foi um grande juiz e é um grande ministro", disse Doria na abertura do evento Latam Retail, em São Paulo.