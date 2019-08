Em BH, esquerda e ativistas pedem: 'Parem Bolsonaro, salvem a Amazônia'

Os manifestantes de esquerda se concentraram na área verde da Praça do Papa (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

(foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

Contra Bolsonaro e por Lula

(foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

A área verde dafoi ocupada na manhã deste domingo (25) poreme contra as políticas para o setor do presidente. O protesto foi convocado por causa doque ganharam repercussão internacional nos últimos dias.O mote do ato, que atraiu também partidos políticos, foi “Parem Bolsonaro, salvem a Amazônia”.Desde as 10h, pessoas com faixas e cartazes contra Bolsonaro e a favor da Amazônia começaram a se concentrar no alto da“Sem floresta não tem chuva, não tem comida, não tem vida”, dizia um dos cartazes. Outro deles dizia que Bolsonaro mata a Amazônia e que o plano diretor de Contagem pode secar aEm meio aos motes que se misturaram na praça também havia pedidos de “e todos os golpistas” e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estampadas em camisas e cartazes do grupo que defende “”., coordenador do coletivo, que puxou a manifestação, disse que é preciso fazer algo para que não se destrua a Amazônia. De acordo com ele, outros grupos, como o dos Atingidos por Barragens (MAB), partidos e organizações não governamentais se juntaram ao protesto.“A Amazônia simboliza aé isso que está em risco. O salve a Amazônia é o salve o Brasil”, disse. Sobre a inclusão do Lula livre no protesto, Munish afirmou ser por querer fazer justiça ao ex-presidente preso, que, para ele, traz a ideia de um país soberano e inclusivo.Entre as pautas, os grupos se posicionaram contra odo governo. A professora Leila Louback, 54 anos, do grupo, disse que o mundo é uma coisa única e que a pauta ambiental brasileira é uma questão de sobrevivência. “Menos fiscalização traz consequências. A Amazônia tem que ser vista mais que como um patrimônio, mas como uma questão e clima, não cuidar da biodiversidade é um crime”, disse.O servidor público Gabriel Corrêa Pereira, 35, que foi à praça com a namorada e também servidora Débora Freitas de Paula, 39, disse que mais que a polarização política, é importante que todos lutem pelo meio ambiente e contra o desmatamento.Os dois foram ao protesto atendendo a um chamado nas redes sociais. “Os discursos do presidente estão incentivando os, essa semana tivemos o dia do fogo em uma cidade”, afirmou Gabriel, ressaltando em seguida que a“é uma bandeira que deveria estar acima das divergências políticas porque afeta todo mundo”.Um dos integrantes do coletivo Alvorada, Pedro Martins disse que o desmatamento e as queimadas ocorrem há muitos anos, “mas nunca com um presidente incentivando e jogando a culpa nas ongs”. Ele defendeu que as organizações acionem o presidente pela fala em que ele disse que as queimadas poderiam estar sendo feitas por “” para prejudicar seu governo.