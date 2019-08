Maia peticiona no STF pedido para destinação de R$ 2,5 bilhões à Amazônia

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente da Câmara dos Deputados,, afirmou em publicação no Twitter, nesta sexta-feira (23/8), que peticionou noum pedido para que o montante dedepositados pela Petrobrás em conta vinculada àseja destinado à educação e à Amazônia, a fim de combater as queimadas na região





Os recursos foram depositados pelaem janeiro deste ano, fruto de resultado de acordo feito com a Justiça norte-americana. A previsão inicial era que o fundo tivesse sua maior parte utilizada para investir em projetos de combate à corrupção e promoção da cidadania.





Na manhã desta sexta, Bolsonaro sinalizou que, informado pela imprensa, Maia iria propor a destinação de recursos do fundo partidário ao combate dos incêndios na região Amazônica. O que Maia disse foi outra coisa.





"Minha proposta para o combate às queimadas é efetiva. Peticionarmos juntos no Supremo, pedindo os R$ 2,5 bilhões do fundo da Petrobras para a educação e também para a Amazônia", afirmou. "Recursos que estão parados e entrariam hoje no caixa do governo e poderiam, inclusive, ir para os estados da região", acrescentou.