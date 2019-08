Mourão: 'Pulmões do mundo são oceanos, não a Amazônia'

Mourão disse já ter morado na Amazônia e que queimadas ocorrem em períodos de seca (foto: Reprodução Twitter)

A #Amazonia brasileira está segura! Lá morei e sei que incêndios são episódicos em período de seca. Transformá-los em crise, esquecendo as tragédias que o fogo causou nos EUA e Europa, é má-fé de quem não sabe que os pulmões do mundo são os oceanos, não a Amazônia. pic.twitter.com/JUQnmxlSTv — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) August 22, 2019

E ele está correto

Em meio à comoção internacional causada pela onda de, o vice-presidentetambém foi às redes sociais para defender a atuação do governo do presidente. Em um post no Twitter, que foi compartilhado por governistas, ele usou uma foto em que estava na selva para dizer que osna seca.Mourão disse ter morado lá e que aestá segura. “Transformá-los (os incêndios) em crise, esquecendo as tragédias que o fogo causou nos EUA e Europa, é má-fé de quem não sabe que os pulmões do mundo são os oceanos, não a Amazônia”, afirmou.Também nessa quinta-feira, o presidentese manifestou pelo Twitter para dizer que o presidente da Françaestaria tentando “instrumentalizar” uma questão interna do Brasil para ganhos políticos pessoais.Macron usou a rede para dizer que as queimadas geram uma crise internacional e chamou a Amazônia dedo planeta.A afirmativa de Mourão está correta, segundo dados científicos que apontam que assão as maioresdo mundo. Apesar de abrigar praticamente metade da biodiversidade mundial, atambém é uma grande fonte de gás carbônico por causa do processo de respiração das árvores e decomposição das plantas e animais.De acordo com publicação da revista Super Interessante as algas marinhas e de água doce produzem cerca de 55% do ar que respiramos.