Eduardo Bolsonaro publica vídeo crítico ao presidente francês: 'Macron é um idiota'

A reação de Eduardo Bolsonaro agrava a tensão política entre o Brasil e países europeus (foto: Wikipedia) vídeo crítico ao presidente francês Emmanuel Macron, entitulado: "França em crise - Macron é um Idiota". O Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou na noite desta quinta-feira (22), em sua conta no Twitter, umao presidente francêsentitulado:

A postagem do parlamentar brasileiro é feita no dia em que notícias sobre queimadas na Amazônia ganharam repercussão mundial, fazendo, inclusive, que Macron colocasse o assunto na pauta do encontro do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, previsto para ser realizado neste fim de semana.

A reação de Eduardo Bolsonaro agrava a tensão política entre o Brasil e países europeus. Este mês, Alemanha e Noruega anunciaram oficialmente o bloqueio de verbas para o Fundo Amazônia. Eduardo ainda aguarda indicação do pai, Jair Bolsonaro, para assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos.

O presidente francês é o primeiro chefe de Estado a se manifestar diretamente sobre o assunto. Na quarta-feira, os incêndios no Pará, Amazonas, Acre e outros estados ganharam forte repercussão na imprensa internacional. "Nossa casa queima. Literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. Membros do G7, vejo vocês em dois dias para falar sobre esta emergência", publicou Macron no Twitter.