Delegados da PF temem troca de diretor-geral após declaração de Bolsonaro

O texto foi interpretado por delegados como a senha para retirada de Mauricio Valeixo do cargo de diretor-geral (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Salvador — Um tuíte de Jair Bolsonaro publicado, na tarde dessa quarta-feira (21/8), deixou os delegados da Polícia Federal em estado de alerta com a possibilidade de troca de comando na corporação. Ao afirmar que confia “plenamente” nos ministros, o capitão reformado disse que a escolha do diretor-geral da PF é de competência exclusiva do presidente. — Um tuíte depublicado, na tarde dessa quarta-feira (21/8), deixou os delegados daem estado de alerta com a possibilidade de troca de comando na corporação. Ao afirmar que confia “” nos ministros, o capitão reformado disse que a escolha do diretor-geral daé de competência exclusiva do presidente.





Mauricio Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Reunidos na 4ª edição do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, na capital baiana, delegados da corporação temiam pelo anúncio de Bolsonaro. "É o pior momento para essa troca, principalmente depois do episódio de tentativa de interferência em superintendências regionais", disse o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Edvandir Paiva. O texto foi interpretado por delegados como a senha para retirada dedo cargo de diretor-geral da. Reunidos na 4ª edição do, na capital baiana, delegados da corporação temiam pelo anúncio de. "É o pior momento para essa troca, principalmente depois do episódio de tentativa de interferência em superintendências regionais", disse o presidente da





Na semana passada, uma declaração de improviso de Bolsonaro pegou de surpresa os delegados. “Todos os ministérios são passíveis de mudança. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Motivos? Gestão e produtividade”, disse. Um depois, Bolsonaro aumentou o tom, mas teve de recuar.

Os movimentos do presidente, entretanto, continuaram com a tuitada, deixando apreensiva a cúpula da corporação. “Isso tem causado uma instabilidade enorme”, afirmou Paiva. Segundo delegados, o diretor-geral se diz tranquilo por ter sido indicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nos bastidores, delegados discutem, caso se confirme a troca por Bolsonaro, uma entrega de cargos no ministérios e nas superintendências.