Doria apresenta Frota à bancada do PSDB na Câmara

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está em Brasília nesta terça-feira, 20, para apresentar à bancada tucana na Câmara dos Deputados o mais novo filiado do partido, o deputado Alexandre Frota. A apresentação acontece na própria Câmara, onde os parlamentares estão reunidos.



Frota foi expulso do partido de Jair Bolsonaro, PSL, na semana passada.



Desde então, ele não tinha voltado à Câmara. Ele havia dito que só voltaria quando tivesse resolvido com qual partido seguiria seu mandato.